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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني: قرار المركزي بتحرير سعر الدولار يعمل على خفض نسبة التضخم في الاقتصاد

لنائب محمد زين الدين
لنائب محمد زين الدين
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قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن، إن قرار البنك المركزي بالتعويم يحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وخفض نسب التضخم، موضحًا أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، لأنه يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.


وأشار عضو مجلس النواب ، في تصريح خاص لبوابة ، إن قرارات الدولة تتجه بقوة لسوق الأموال الساخنة والتي تتطلب تحرير العملة وتخفيضها، لأنه بعد دخول عشرات المليارات من الأموال الساخنة هذا يعني زيادة بالمعروض وانخفاض بسعر الدولار.


وعلّق «زين الدين» على قرار تنقية بيانات المستوردين لتحديد الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي، قرار إيجابي لأنه سيعمل على تخفيض التكلفة عن المستوردين ويتم ترجمة ذلك في خفض الأسعار على المواطن

قرار البنك المركزي خفض نسب التضخم