أرتيتا ينضم إلى المتوجين بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي، لينضم إلى المتوجين بجائزة مدرب الشهر في الموسم الجاري 2023-2024.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، فوز أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر فبراير 2024.

وقاد أرتيتا أرسنال للفوز في 4 مباريات خاضها الفريق خلال الشهر الماضي، حيث فاز على ليفربول، وست هام يونايتد، بيرنلي، نيوكاسل يونايتد.

وتفوق أرتيتا في صراع الجائزة على مواطنه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والهولندي إريك تين هاج مدرب مانششتر يونايتد.

وبذلك، ظفر أرتيتا بجائزة مدرب الشهر للمرة السابعة في مسيرته التدريبية، حيث توج بالجائزة في أشهر، سبتمبر 2021، مارس 2022، أغسطس 2022، نوفمبر 2022 ديسمبر 2022، مارس 2023، وأخيرًا فبراير 2024.

ومع تتويج أرتيتا بجائزة أفضل مدرب في الشهر المنصرم، لا يتفوق عليه سوى 7 مدربين فقط على مدار التاريخ، في عدد مرات التتويج بالجائزة.

وتساوى مايكل أرتيتا مدرب أرسنال مع مواطنه رافائيل بينيتيز المدير الفني السابق لفريق ليفربول، بتتويج كل منهما بالجائزة 7 مرات.