ورشة عمل عن النشر العلمي الدولي بكلية الآثار جامعة عين شمس

نظمت وحدة النشر العلمي بكلية الآثار جامعة عين شمس ورشة عمل مجانية(عن بُعد) بعنوان: “النشر العلمي الدولي”، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، و غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و حسام طنطاوي، عميد الكلية، و أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وتنسيق شيماء أحمد، مدير وحدة النشر العلمي.

وحاضر في الورشة علي عبد الحليم، أستاذ علم المصريات، ومدير عام المتحف المصري بالتحرير، حسن عبيد مدرس ترميم المخطوطات بكلية الآثار، أحمد نقشارة، مدرس بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، إسلام عزت، مدرس مساعد بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، والباحث بجامعة سيرجي باريس، وليد عاكف، باحث بجامعة هارفارد ومركز دمبرتن أوكس واشنطن.

وتناولت الورشة كيفية كتابة بحث ينشر دوليًّا، أو وضع خطة بحث للتقديم في المنح المختلفة، واختيار العنوان المناسب للورقة البحثية، وكيفية الاهتمام بالملخصات والتعرف على العلوم المساعدة للباحث فى مجال الآثار ، كذلك تم التطرق إلى أسباب رفض أو قبول الأبحاث عالميًّا ودوليًّا لتجنب الأسباب المؤدية لرفض الأبحاث؛ مما سوف يؤهل الباحث لنشر بحثه في المجلات العلمية ذات معامل التأثير المرتفع .