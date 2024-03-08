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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاملين في سرقة الهواتف المحمولة بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 قررت نيابة المرج حبس عاملين 4 ايام علي ذمة التحقيقات لسرقة الهواتف فى المرج وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما هاتف محمول "من متحصلات واقعة سرقة" لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بأسلوبى "الخطف، وتوصيل الأسلاك" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

 وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 7 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم ("سيئ النية - مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.

سرقة هواتف محمولة المرج حبس عاطلين