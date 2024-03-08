البوابة نيوز ترصد أجواء رمضان في رمسيس.. بلح وياميش ومكسرات بأسعار في المتناول

أيام ويهل علينا شهر رمضان الكريم، بطقوسة وعاداته الجميلة، حيث تستعد الأسواق لتوفير جميع أنواع المكسرات والياميش والبلح، وتكشف منطقة باب البحر عن الأسعار المتاحة للأسر المصرية ومدي الاقبال الكثيف من المواطنين لتكون خير دليل للمستهلك عند الشراء مقارنة بأماكن أخرى، وهناك أصناف بعينها لابد أن تتواجد مع دخول موسم الشهر الكريم مثل "ياميش رمضان" بأنواعه المتنوعة مثل البلح، القراصيا، التين، المشمشية، جوز الهند،، قمر الدين، الزبيب بالإضافة إلى المكسرات بأنواعها المختلفة مثل عين الجمل، والكاجو، الفستق واللوز والفول السوداني، فكان المواطنون يقبلون على هذه المستلزمات سابقا ولكن الآن وبعد ارتفاع الاسعار أصبح الاحتياج لتلك الخامات في حدود الامكانيات الضرورية من أصناف خامات الحلوانى إلى الأنواع المختلفة من "ياميش رمضان".

رصدت عدسة "البوابة" أجواء فرحة واستعدادات الأسواق والمتاجر لبيع المكسرات والياميش ومستلزمات الشهر الكريم 2024، وتجولت الكاميرا من داخل اروقة منطقة باب البحر بوسط القاهرة وتبدأ من ميدان باب الشعرية وتنتهي إلى شارع كلوت بك بأول الفجالة المجاور لميدان رمسيس بوسط القاهرة. حيث تتوافر فيه أنواع الياميش الشهيرة.

وعن أسعار ياميش رمضان 2024 في باب البحر

يقول محمد محمود 40 عام أحد بائعي السوق: يتطلع الكثيرين للسؤال علي اسعار مستلزمات رمضان خصوصا في ظل الغلاء وارتفاع الاسعار يوميا حيث أصبح تجهيز الياميش من العادات الرمضانية لدي الأسر المصرية.

وتابع: تتراوح التمور أسعارها بداية من 40 جنيه للكيلو وصولا الي 150جنية للأنواع الفاخرة

بينما أسعار لفه قمر الدين بين 25و30جنيه، والتين المجفف ما بين 60الي 150جنيه، وأسعار الزبيب السوري والايراني بداية من 80الي 250 جنية .



أما عن أسعار المكسرات فتشهد أسواق رمضان2024 تفاوت كبير في الأسعار، حيث يقول علي رمضان صاحب احد المحلات في سوق باب البحر منذ 40 عاما في تجارة مستلزمات رمضان، أن الأسعار في تغير مستمر وغير مستقرة، وعن أسعار اللوز يبدأ من 250جنيه و550جنيه، وسعر الكاجو يقع في سعر 300جنية إلي 650 جنية وعين الجمل من 225 جنية بالقشر إلي 450 جنية، والفستق يبدأ من 400 جنيه ويصل الي 600 جنية.

وتختلف أسعار ياميش رمضان باختلاف المكان والأصناف المتاحة، مع العلم أن كل نوع من هذه المكسرات له سعرا مميزا يتغير عن الآخر في الأسواق والمتاجر.

ويستطرد “أحمد علي” أحد تجار الجملة قائلا " نواجه أزمة في أسعار الياميش والخامات المتوفرة للأسر المصرية في موسم رمضان، كل يوم في سعر والأهم جودة المنتج والخامة ومدي اقبال الناس عليها ومقارنة بالعام الماضي الأسعار في تزايد مستمر والأصناف المحلية ذات جودة ويغلب عليها الأصناف المستوردة.

وعن موعد شهر رمضان 2024

أشارت دار الافتاء عن استطلاع هلال شهر رمضان الكريم 2024 يوم الأحد القادم، ووفقا لما ورد بمعهد البحوث الفلكية فان هلال شهر رمضان فلكيا يولد في يوم الأثنين الموافق 11 مارس 2024، على أن تكون عدته للعام الحالي 1445 نحو 30 يوما.

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