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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بايدن: وجهت الجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في غزة لتقديم المساعدات

بايدن
بايدن
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أعلن الرئيس الأميريكي جو بايدن خلال خطابه أمام الكونجرس أنه لا يمكن استخدام المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كورقة مساومة ودعا إسرائيل إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

كما شدد بايدن على استمرار العمل الدؤوب لتحقيق وقف إطلاق نار فوري في غزة، وطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع" بين إسرائيل وحماس.

وأضاف بايدن أنه أوجه الجيش بإنشاء ميناء مؤقت في غزة لنقل المزيد من المساعدات الإنسانية عن طريق البحر إلى القطاع، مشيرًا إلى أن الميناء المؤقت سيتمكن من استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة.

تأتي هذه التصريحات بعدما تعطلت محادثات القاهرة وغادر وفد حركة حماس القاهرة بعد مشاورات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بوساطة مصرية وقطرية وأميريكية.

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