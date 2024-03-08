الاحتلال الاسرائيلي يرحب بفتح الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة

أعربت خارجية الاحتلال الاسرائيلي عن ترحيبها بفتح الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى قطاع غزة، والذي أعلنت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل ساعات.

وأشارت إلى أن المبادرة القبرصية ستسهم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد إجراء فحص أمني يتم وفقًا للمعايير الإسرائيلية.

وطالبت إسرائيل بمزيد من الدول للانضمام إلى المبادرة القبرصية والجهود الدولية لتسهيل نقل المساعدات.

في المقابل، لم تعلق إسرائيل رسميًا حتى الآن على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نية بلاده إنشاء ميناء مؤقت في قطاع غزة لاستقبال المساعدات الإنسانية.

كما تستمر إسرائيل في فرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية بريًا وتحد من وصولها إلى شمال القطاع، الذي يواجه أزمة مجاعة.







