لأول مرة من الدنمارك.. هويلوند لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، فوز هويلوند بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج، بعدما تفوق على منافسيه في صراع الجائزة.

وتفوق هويلوند على منافسيه من المرشحين، هم، بوكايو ساكا جناح أرسنال، فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، باسكال جروس لاعب خط وسط برايتون، البرازيلي جواو جوميز متوسط ميدان وولفرهامبتون، بالإضافة إلى مواطنه رودريجو مونيز مهاجم فولهام.

وسجل هويلوند 5 أهداف، كما صنع هدفًا آخرًا في 5 مباريات شارك بها مع مان يونايتد خلال شهر فبراير 2024.

وظفر هويلوند بجائزة أفضل لاعب في الشهر، لأول مرة في مسيرته الكروية، كما بات أول لاعب دنماركي يفوز بالجائزة.

ويعد صاحب الـ21 عامًا، أصغر لاعب سجل أهدافًا في 6 مباريات متتالية بقميص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح راسموس هويلوند، ثاني لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد زميله المدافع هاري ماجواير، الذي فاز بها في شهر نوفمبر الماضي.