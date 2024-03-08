أوقاف كفر الشيخ تفتتح 4 مساجد بقري مركز دسوق

افتتحت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الجمعة ، 4 مساجد بقري مركز دسوق تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف.

وقال بيان صحفي لمحافظة كفر الشيخ، أن الاقتراحات تضمنت " مسجد عبد القادر مرزوق ، بسيدي جامع التابعة لقرية شباس الملح، على مساحة بلغت 330 م٢ بتكلفه 3,5 مليون جنيه يستوعب ٥٠٠ مصلى ، مسجد ابودنيا بقرية شباس الملح على مساحة ١٨٠م٢ وبتكلفة 2,5 مليون جنيه، ومسجد النور بقرية لاصيفر البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسى بمساحة 300 م٢ بتكلفة 4,5 مليون جنيه ليستوعب 700 مصلى، و مسجد البيطاوى بعزبة البيطاوى التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة ، إدارة أوقاف قلبى على مساحة 350 م٢ بتكلفة 4 مليون جنيه يستوعب 800 مصلى، وبدأت شعائر صلاة الجمعة بالمساجد الأربعة بالقرآن الكريم ورفع الآذان وخطبة الجمعة تحت عنوان "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام".

وقدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، الشكر لكل من ساهم في انشاء وصيانة وترميم المساجد ، مشيراً إلى إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد، وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية ، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في جميع المجالات.

جاء ذلك بحضور ايهاب الطوخى، رئيس حى جنوب، عيد قلاشة رئيس حى شمال، سند ابو كيلة، المهندس احمد المصرى ، وليد فلفل، نواب رئيس مركز ومدينة دسوق، الشيخ سعد الزيات، مدير إدارة أوقاف بحرى، والشيخ عادل زويل، مدير أوقاف قلبى، والشيخ وجيه قطب زاهر، وكيل إدارة دسوق بحرى، والشيخ يحيى عبدالفتاح يحي مفتش أول بإدارة أوقاف دسوق، عمر الحميدى رئيس قرية سنهور، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية.