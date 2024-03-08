اسماء 4 ضحايا لانهيار عقار الورديان غرب الإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا عقار الورديان المنهار بحي غرب الإسكندرية، إلى 4 وفيات واثنين مصابين، ومازالت قوات الحماية المدنية تحاول إخراج باقي المصابين من تحت الانقاض.

انتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، وضباط قسم شرطة منيا البصل وقوات الحماية المدنية، برفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ لغرفة عمليات حي غرب الإسكندرية يفيد بانهيار العقار رقم 20 شارع السبكي متفرع من شارع القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وتبين بعد الفحص أن العقار بناء قديم، ومكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقط جزء كبير منه، حتى سطح الأرض، وعدا أجزاء بسيطة من المحلات بالطابق الأرضي والتي ظلت صادمة.

أسفر الحادث عن مصرع كلًا من "أحمد فخر الدين، هالة فخر الدين" بمشرحة جمال حمادة و"تامر أحمد فخر الدين" بمشرحة رأس التين، و"عطيات محمد كمال الدين" بمشرحة كوم الشقافة.

كما أسفر الحادث عن تحطيم سيارتين وإصابة 2 آخرين، واحدة منهم تدعى “روحية أحمد فخر الدين”، وجاري البحث عن اسم المصاب الأخر والذي تم نقله إلى مستشفى جمال حماده لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.