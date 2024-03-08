رشا عبدالعال تكشف أهمية انضمام الفتيات لبرنامج نورة التابع للقومي للمرأة

أكدت رشا عبدالعال، ميسرة ببرنامج نورة التابع للمجلس القومي للمرأة، أهمية برنامج نورة في تحقيق الكثير من الفوائد للفتيات أو السيدات التي تقرر الانضمام له.

وأضافت رشا عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية dmc، اليوم الجمعة، أن بداية البرنامج كانت في عام 2022، وأنها تقدمت وتم الموافقة عليها للدخول والحصول على تنمية مهارات، وهو برنامج مميز، لافتة الى ان التجمع يكون مرة واحدة في الأسبوع، وأن انضمام البنت يكون بمعرفة الأهل، حيث أن سن الانضمام للبرنامج من عمر 10 سنوات الى 14 عاما.

وكشفت رشا عبدالعال أن هناك برامج تكون عن كيفية تكوين الصداقة، وكيفية بدء اليوم بالشكل الصحيح، وطريقة تنظيم الوقت، والحديث مع الأسرة، ويتم تعليم الفتيات الأوقات التي يجب أن تتجنب البنت الحديث مع أسرتها للمطالبة بشيء وبالتالي تكون برامج مفيدة في هذا السن للفتيات.