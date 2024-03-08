ناقد فنى: موسم رمضان الدرامي 2024 دسم ويقدم رؤى متنوعة

قال خالد محمود، الناقد الفني، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية دسمة في رمضان 2024 على مستوى نوعية الأعمال وكذلك المخرجين بأجيالهم المتعددة، لافتا إلى أن موسم رمضان هذا العام يحمل رؤية مختلفة، وتفكير أكثر استنارة وتنوع.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن فكرة مسلسلات الـ 15 حلقة هامة، حيث تشكل عامل جذب جماهيري كبير، من خلال التخلص من مسألة المط والتطويل وهو ما رأيناه بعد عرض مجموعة اعمال عبر منصات المسلسلات، حيث يندمج الجمهور مع أبطال الأعمال بشكل كامل ورؤية فنية مهمة.

وأشار إلى أن مثل هذه المسلسلات تعطي فرصة بمشاهدة أكثر من عمل، وأن كل الأجيال من كل النجوم موجودة، وتواجد مخرجين كبار وشباب.