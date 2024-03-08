ضبط عاملين لسرقة شركة بالمقطم وعصابة سرقة الهواتف في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية، حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما هاتف محمول "من متحصلات واقعة سرقة" لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بأسلوبى "الخطف، وتوصيل الأسلاك" بإستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 7 وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم ("سيئ النية - مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.

كما ضبط عاملَين بإحدى الشركات لأحدهما معلومات جنائية"؛ لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عملهما الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.