"الأدب الشعبي والتطور الإبداعي" لقاء شعري بنادي أدب المنيا

نظم نادي أدب المنيا لقاء شعريا بعنوان "الأدب الشعبي والتطور الإبداعي"، استهل خلاله الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب، حديثه موضحا فنون الأدب الشعبي المختلفة ومراحل تطورها ومنها الموال، الشعر الحلمنتيشي، المقامات والقوما الذي يعد أحد أنواع الشعر العراقي في العصر العباسي.

كما شهد اللقاء مناقشة باقة متميزة من الأعمال الأدبية تنوعت ما بين القصائد النثرية، المقامات، الشعر الحلمنتيشي، إلى جانب فقرة إنشاد ديني بمشاركة الشعراء جابر الزهيري، أحمد صابر، أحمد عثمان، صلاح يوسف، شهد نادي، سحر إبراهيم والمنشدة دعاء أحمد.

واختتم اللقاء المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، بمناقشة مجموعة من أعمال الشاعر محمد حكم، التي نالت إعجاب الحضور.