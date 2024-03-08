بالصور.. ارتفاع عدد ضحايا عقار الإسكندرية إلى 3 مصابين ووفاة اثنين

ارتفع عدد ضحايا عقار الورديان غرب محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، إلى 3 مصابين، ووفاة اثنين، ووفاة أحد المصابين بعد أن تم نقله إلى المستشفى.

ومازالت قوات الحماية المدنية تحاول البحث عن آخرين تحت انقاض عقار الورديان، بعد خروج بعض المصابين ونقلهم إلى المستشفى، وذلك بعد انتقال مسئولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وفي البداية تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، مع وجود ضحايا عالقين تحت الأنقاض، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفرض كردون أمني حول العقار.

وتبين بعد الفحص أن العقار بناء قديم، ومكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقط جزء كبير منه، حتى سطح الأرض، وعدا أجزاء بسيطة من المحلات بالطابق الأرضي والتي ظلت صادمة.

وبحمل العقار رقم 20 شارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.