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الجمعة 08 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

الأرصاد: استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية مع التأثر بكتل هوائية من أوروبا

الأرصاد
الأرصاد
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اكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم المحافظات، حيث تكون قيم الحرارة في فترة النهار حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت «عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 23 درجة مئوية، فيما تتأثر البلاد بالكتل الهوائية القادم معظمها من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومائل للحرارة في جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

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