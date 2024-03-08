بدء الاستعدادات لإرسال مساعدات إلى غزة بحرا عبر قبرص

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى قبرص اليوم الجمعة لتفقد الاستعدادات لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الجيش الأمريكي سينشئ مؤقتًا ميناء قبالة سواحل غزة في البحر المتوسط لدعم عمليات التسليم.

و يتزايد الاحباط لدى الولايات المتحدة وأوروبا بسبب سلوك إسرائيل في الحرب والعراقيل التي تعترض جهود تسليم المساعدات للمحتاجين.

إعلان بايدن عن خطة لإقامة ميناء بحري يسلط الضوء على ضرورة الولايات المتحدة تفادي التورط المباشر مع إسرائيل، الحليفة الرئيسية في الشرق الأوسط وأكبر متلقية للمساعدات العسكرية الأمريكية.

وتأتي هذه الجهود في وقت يشهد تصاعد المخاوف من انتشار الجوع بين سكان غزة، الذين يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما يعزز الحاجة إلى إنشاء طريق بحري لتسليم المساعدات.