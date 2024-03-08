تجهيزات موسعة لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقا، نجاح المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل فيما يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية التي تشمل 5 محافظات جديدة: كفر الشيخ، دمياط، المنيا، مطروح، وشمال سيناء.

وأضاف «عقبة» في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنّ هذه المحافظات الخمسة سيستفيد سكانها من خدمات التأمين الصحي الشامل وهو ما يتطلب العمل على عدة محاور حتى يتم التجهيز والاستعداد على مستوى جيد من البشر والحجر، حيث تُجهز المستشفيات والمراكز الصحية الأولية الموجودة في هذه المحافظات من أجل تحسين الخدمة فيها وعمل المنظومات الإلكترونية التي تساعد المواطنين على تلقي الخدمات الصحية من خلال التعامل مع التأمين الصحي الشامل.

وتابع رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس سابقا: «يتم العمل، على تدريب الكوادر، سواء الطبية أو غير الطبية التي تعمل في المستشفيات وكل ذلك بتكلفة عالية من أجل تغطية احتياجات المحافظات والمواطنين فيها للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية وعدم الاضطرار إلى الذهاب للعاصمة أو المحافظات القريبة».