"هي في القلب".. معرض تشكيلى بمناسبة اليوم الدولى للمرأة بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة يوم غدا السبت في الرابعة والنصف مساء معرض فن تشكيلي تحت عنوان" هي في القلب" بمناسبة اليوم المرأة العالمى.

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة: إن الشعار الدولى لهذ العام هو "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم"، وسوف تشارك مكتبة مصر الجديدة العالم في هذا العيد من خلال عدد من اللقاءات التى يشارك فيها لمياء لطفي مدير برنامج بمؤسسة المرأة الجديدة، أسماء فتحي صحفية ومؤسسة مبادرة مؤنث سالم، ساره مراد من مبادرة سوبر وومن.

أصبح عيد المرأة العالمي احتفالًا رسميًا بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، علمًا بأن تاريخه يعود إلى عام 1910 عندما اُقترح في مؤتمر دولي للمرأة العاملة في الدنمارك، هذا واُحتفل به لأول مرة عام 1911 في عدة دول.

اكد حلمى ان الاحتفال سوف يتضمن معرض للفن التشكيلى يحمل عنوان " هى في القلب " للفنان احمد بيرو يضم ٣٠ عمل فني معبر عن الدور الحضاري والتاريخي الكبير للمرأة في كل الحضارات المصريه وان المرأة أصبحت تحتل دور رائد في المجتمع المصري والعربي ولها دور عظيم في انشاء الاجيال القادمة

وعن المعرض يتحدث الفنان أحمد بيرو استخدمت العديد من الخامات بمختلف المساحات لتعبير عن قضايا المرأة وتقديم الدعم لها عن طريق أعمال فنية معبرا فهى العنصر الأهم والمكمل للحياة حيث تناول العرض رساله للعالم ان المرأة هي قلب الحياة وشريان المجتمع ..

كما اشار حلمى الى ان متحف الطفل ينظم احتفالية اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الدولى للمرأة تتضمن معرض لبيع المنتجات الحرفية والتراثية المختلفة وهدايا عيد الأم، بالإضافة إلى ندوة تقدمها كل من دكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة حيث تتحدث عن التحديات الثقافية والاقتصادية التي تواجه المرأة والأم العاملة وتتحدث دكتورة إيمان محمد على من الإدارة العامة لثقافة الطفل عن تمكين المرأة في ظل استراتيجية 2030. كما يشمل اليوم عدد من الورش الفنية للأطفال بالتعاون مع ثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

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