انطلاق منافسات نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالجامعة الأمريكية

يخوض سداسي منتخبنا الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي، إسلام حامد ، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل، اليوم الجمعة، منافسات الدور نصف النهائي لأولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وبحسب نظام البطولة تأهل 36 لاعبا إلى نصف النهائي ، تم تقسيمهم على مجموعتين، ويلعب أبطال مصر أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان في المجموعة الأولى ، بينما يلعب أبطال مصر إسلام حامد وأحمد أشرف ومعتز وائل في المجموعة الثانية .

وتنطلق منافسات الدور نصف النهائي في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمنافسات نقاط السلاح الإضافية للمجموعة الأولى ، تليها منافسات السباحة للمجموعة ذاتها في تمام الحادية عشر والنصف صباحا ، وتختتم منافسات المجموعة الأولى بمنافسات الليزر-رن والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. وتبدأ منافسات المجموعة الثانية بمنافسات نقاط السلاح الإضافية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ، تليها منافسات السباحة في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وتختتم منافسات اليوم بمسابقة الليزر -رن للمجموعة الثانية والتي تبدأ في تمام الرابعة والنصف عصرا.

وبحسب نظام البطولة يتأهل 18 لاعبا للدور النهائي بواقع 9 لاعبين من كل مجموعة من مجموعات الدور نصف النهائي.

وأقيمت أمس منافسات نصف النهائي للسيدات حيث تأهلت سلمى عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني للنهائي .

وتقام منافسات نهائي الرجال والسيدات غدا السبت ، ويقام نهائي التتابع بعد غد الاحد .

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.