ختام فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك "رعد - 1".. صور

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك "رعد - 1"، الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، وةستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية.

تضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملى لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية المسلحة من خلال تنفيذ أعمال القفز الحر والإبرار الجوى لعناصر القوات الخاصة من الجانبين، أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارات ميدانية وقدرات وإمكانيات قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ المهام ذات الطبيعة الغير نمطية تحت مختلف الظروف.

وفى ختام المرحلة ألقى اللواء أ ح محمد محمود عوض قائد قوات المظلات كلمة نقل خلالها تحية وتقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للعناصر المشاركة فى التدريب، مشيرًا إلى أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين والتعرف على كل ما هو جديد فى منظومة التدريب القتالى للقوات الخاصة، مشيدًا بما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وقدرة على تنفيذ أعمال مشتركة بكل كفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية والملحق العسكرى الباكستانى بالقاهرة.

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