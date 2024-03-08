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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

السفارة الأمريكية فى موسكو تحذر رعاياها من هجوم وشيك لمتطرفين

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في موسكو
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طلبت السفارة الأمريكية في موسكو من رعاياها تجنب التجمعات الكبيرة نظرًا لوجود تقارير عن تخطيط محتمل لشن هجوم من قبل متطرفين.

السفارة الأمريكية، التي دعت المواطنين الأمريكيين بشكل متكرر إلى مغادرة روسيا على الفور، لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة التهديد، ولكنها أشارت إلى ضرورة تجنب التجمعات والبقاء في حالة يقظة.

ونشرت السفارة رسالة على موقعها الإلكتروني تفيد بأنها، "تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، مثل الحفلات الموسيقية".

ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الساعات الـ48 المقبلة.

السفارة الأمريكية في موسكو موسكو المواطنين الأمريكيين