ختام دورة الاستراتيجية والأمن القومي الخامسة بالتعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية وجامعة قناة السويس

اختتمت فعاليات الدورة الخامسة في مجال الاستراتيجية والأمن القومي، والتي نظمتها جامعة قناة السويس -مُمثلة في مركز إعداد القادة - وأكاديمية ناصر العسكرية - مُمثلة في كلية الدفاع الوطني- حيث عُقدت الدورة خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة ومُشرف عام الدورة، والدكتورة رنا عبد العال أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة ومنسق الدورة.

استهدفت الدورة تدريب أعضاء هيئة التدريس ، الهيئة المعاونة، الإداريين، طلاب الدراسات العليا، وطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس.

تم تنفيذ الدورة على مدار خمسة أيام، حاضر باليوم الأول اللواء أ.ح هشام السماحي حول "مبادئ الاستراتيجية القومية".

وجاءت أهم محاور الجلسة.. عرض لمفاهيم الاستراتيجية القومية وأهميتها، مع التعرف على أنواع الخطط ومستويات الاستراتيجية القومية، كما تناول بالشرح مفهوم القيادة الاستراتيجية، وعرض لأهمية الاستراتيجية والتخطيط.

وعن "مفهوم الدولة " تحدث اللواء أ.ح ممدوح الجزار في الجلسة الثانية التي تناول فيها ماهي الدولة، تعريفها، أنظمة الحكم فيها، أنواع وأشكال الدول، ودور القوات المسلحة في التنمية.

أما الجلسة الثالثة فكانت للواء دكتور محمد الهمشري بعنوان "التنمية في مواجهة الإرهاب" وجاءت محاورها، تعريف التنمية المستدامة، والحديث عن سيناء في التاريخ والأديان، وسيناء وبني إسرائيل، مع دراسة الحالة العربية بعد 73، وآفاق التنمية في سيناء.

فيما تناول اللواء أسامة الجمال محاضرة بعنوان "مخططات تقسيم المنطقه العربية"، وجاء أهم محاورها لماذا نحن مستهدفون؟، الأهداف والمصالح في المنطقة العربية، آليات تحقيق الأهداف والمصالح، مشروعات التقسيم الهيمنة علي المنطقة العربية، مشروع الخلافة الإسلامية والتحالف مع الإخوان.

أما الجلسة الخامسة والأخيرة فحاضر بها اللواء أ.ح محمد الدسوقي سيد الأهل وكانت بعنوان "المتغيرات الدولية الإقليمية أثرها على الأمن القومى العربي والمصرى"

وكانت أهم محاور الجلسة.. أبرز المتغيرات الدولية الحالية، والمتغيرات الإقليمية الحالية التي يشهدها النظام العالمي، وأبرز مخططات المؤامرات الغربية، وأثر المتغيرات الدولية الإقليمية على الأمن القومى العربي والمصري.

نظم الدورة وكلاء مركز إعداد القادة الدكتورة مناي شاهين والدكتور محمد صلاح.