شهادات الحج والعمرة المزوقة بالتصاوير في رسالة ماجستير بآثار الفيوم

تناقش فى كلية الآثار بجامعة الفيوم يوم الأحد المقبل رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة هاجر أحمد عبد العال بعنوان "شهادات الحج والعمرة المزوقة بالتصاوير – منذ بداية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى وحتى نهاية القرن الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلادى –دراسة أثرية فنية".

وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الدكتور إبراهيم صبحى السيد أستاذ الآثار الإسلامية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق والدكتور أمين عبد الله رشيدى أستاذ الآثار الإسلامية ووكيل كلية الآثار بالفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا .

كما تتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور إبراهيم صبحى السيد أستاذ الآثار الإسلامية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق -مشرفا رئيسيا وعضو والدكتور رافت عبد الرازق ابو العينين استاذ ورئيس قسم الآثار بكلية الاداب فى جامعة طنطا - رئيسا مناقشا خارجيا وعضو والدكتور والدكتور امين عبد الله رشيدى استاذ الآثار الاسلامية ووكيل كلية الآثار بالفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا –مشرفا مشاركا وعضو والدكتور ربيع احمد سيد استاذ الآثار الاسلامية المساعد فى كلية الآثار بجامعة الفيوم -مناقشا داخليا وعضو .

وتقام المناقشة فى الحادية عشر صباح الأحد المقبل بقاعة الدكتور عبد الحليم نور الدين بالكلية "قاعة المؤتمرات " تحت اشراف الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية والدكتور عبد الرحمن السروجى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .