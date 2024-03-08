ختام الورشة المسرحية "الرحلة.. من النص إلى العرض" بالمركز الثقافي بطنطا

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مساء أمس الخميس، فعاليات الورشة التدريبية المسرحية "الرحلة.. من النص إلى العرض"، بالمركز الثقافي بطنطا، التي قدمتها ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقالت سمر الوزير مدير عام المسرح إن الورشة خطوة أولى من سلسلة الورش التي تنظمها الإدارة معربة عن سعادتها بنجاح الورشة، التي تتزامن مع الموسم المسرحي لهيئة قصور الثقافة.

كما أكد المخرج المسرحي محمد الطايع على الدور الذى تقوم به إدارة المسرح فى رعاية وتنمية المواهب المسرحية داخل الأقاليم برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتهيئة المجال أمام جيل من الشباب المهتم بالعمل المسرحي والإبداعي داخل المحافظات.

ووجه الناقد المسرحي طارق عمار الشكر لإدارة المسرح ولإدارة الورش ولجميع المتدربين مؤكدا أهمية تكثيف مثل هذه الورش المسرحية للرواد.

ea408dca-5116-4a0c-b6fa-429e529f18c9

f6442bd1-70b8-47a2-8354-434cc317314b