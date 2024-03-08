بسبب خلافات مالية.. قرارات عاجلة بعد مصرع مسن بمشاجرة بالدقى

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع مسن فى مشاجرة مع اخرين، بسبب خلافات مالية بالدقى، واجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية لجثة المسن وانتدبت الطب الشرعي لفحص جثمانه، وامرت بحبس اطراف المشاجرة تحت ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

الكترة غلبت الشجاعة

وافادت التحريات الاولية بأن السبب فى وفاة المسن هو خلاف مادي حدث بينه وبين تاجر، قام على اثرها المسن وابنه بالاشتباك مع التاجر، الذى استعان باخرين للسيطرة على الموقف وما ان اشتد الشجار بينهم حتى سقط المسن صريعا.

بدأت الواقعة، بتلقى المأمور بلاغا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة مسن مقتولا إثر ادعاء مشاجرة

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبصحبتها سيارة اسعاف الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن المجني عليه وابنه تشاجرا مع تاجرًا بسبب خلافات مادية، تبادلا الضرب قبل أن يتدخل أنصار الثاني فأحدثوا تفوقًا عدديًا انتهى بسقوط جثة ومصاب.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي من ضبط المشكو في حقهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم إيداع الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.