عبد الرحمن أبو زهرة.. اعتزال فني وقصة "كارت ملك الأدوار الصغيرة"

يعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة واحدا من رموز الفن المصرى للجيل الذهبى، أسهم فى المشاركات الفنية المهمة والأدوار التى علقت بعقول وقلوب الجماهير، وتألق على مستوى السينما والدراما والمسرح، ولم يكن حجم الدور عائق أمامه للقبول من العدم، فقد كان يضفى إلى دقائق بسيطة فى الظهور على الشاشة لمعة أدوار البطولة المطلقة، وعاتب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة كل العاملين فى المنظومة الفنية وكثير من التفاصيل خلال السطور التالية.

كارت "ملك الأدوار الصغيرة"

وجه الفنان عبدالرحمن أبو زهرة اللوم إلى المنتجين والمخرجين والقائمين على الفن فى مصر، وذلك لأنه لا يطلب إلا فى الأدوار الصغيرة فقط، ولا أحد يفكر فيه فى أدوار البطولة.

وأردف الفنان عبدالرحمن أبو زهرة أن أى من الأدوار بمجرد أن يكون دور صغير، يكون هو أول الأسماء التى يتم ترشيحها من قبل المخرجين والمنتجين دون غيره.

وكشف الفنان عبدالرحمن أبو زهرة أنه كان قد أوشك على طباعة كروت شخصية ليكتب عليها عبارة "ملك الأدوار الصغيرة"، وذلك بداعي السخرية من ترشيحه طوال الوقت لأدوار صغيرة.

دور رفضه الجميع وقبله عبدالرحمن أبو زهرة

جسد الفنان عبدالرحمن أبو زهرة شخصية رجل "ميت"، فى أحد الأعمال المسرحية التى قدمها خلال مسيرته الفنية على المسرح.

ورفض الدور جميع الفنانين بالمسرح القومي وذلك لطبيعة الشخصية لرجل ميت، إلى جانب حجم الشخصية والتى لا تتجاوز الخمس دقائق، ولكن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة قبل الدور وظل يعمل على تفاصيل شخصية رجل ميت.

وكان صوت الشخصية يمثل عائق، إلى أن قام بتقليد صوت بائع لبن كان يتذكره وهو صغير، ونجح الدور وكان يلقى إشادة وتحية الجمهور فى كل مره.

اعتزال الفن

وأعلن الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، اعتزال والده الفن بشكل نهائى ولا رجعة فيه، وذلك خلال الفترة السابقة.

وأكد أحمد أبو زهرة أن والده بخير وسبب الاعتزال ليس صحي، ولكن هو اختلاف المعايير الفنية خلال تلك الفترة عن سابقها من قبل، وهو ما يمثل عدم تقدير لرمز فنى كبير وله تاريخ طويل.

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة ونجله

أبرز الأعمال

قدم الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة رحلة فنية طويلة وهامة من خلال العديد من الأدوار، وأبرز تلك الأعمال قدم للدراما مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى، أميرة فى عابدين، أزان الورد، جحا المصرى، خالف تعرف، أمر إزالة، العمة نور، مشوار امرأة، أحلام لا تنام، المصراوية، أرض جو، عشم إبليس، عفاريت عدلى علام"، وعلى مستور السينما قدم "أنا حرة، عمالقة البحار، شهيدة أولادي، لو كنت رجلا، بئر الحرمان، أرض الخوف، النوم فى العسل، ديل السمكة، حب البنات، خيال مآته، طلق صناعي"، وفى المسرح "الحصان الطائر، الحسين ثائرا، الابن الأكبر، قمبيز، مرافعات عائلية، حلاوة زمان، أقوى من الزمن، ديوان البقر، قريب وغريب".