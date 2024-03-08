سفارة النرويج: النساء‬⁩ هن الأكثر تضررًا في أوقات النزاع

الجمعة 08/مارس/2024 - 09:51 ص

أكدت سفارة النرويج بالقاهرة، أن النساء الأكثر تضررًا غالبا في أوقات النزاع.

وأضافت السفارة - على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة- "هن تتحملن وطأة العنف، وتعانين أكثر من غيرهن.. عندما تضطررن إلى الفرار وتواجهن عواقب اقتصادية كارثية. وعليه، من الواجب دائمًا تطبيق منظور النوع الاجتماعي في كل أماكن الصراعات". ⁧‫

وذكرت أن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان، وأن المساواة بين الجنسين هي أيضًا اقتصاد ذكي.

وأشارت إلى أنه لا يمكننا التصدي للتحديات العالمية اليوم في مجالات الأمن الغذائي، والصراعات، وتغير المناخ دون المشاركة الكاملة والمتساوية من النساء والرجال والفتيات والفتيان.

