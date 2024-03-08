بعد انضمامها للمحافظة.. احتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي تبدأ من "رأس النقب"

تنطلق اليوم الجمعة، من قرية “رأس النقب” أولى فعاليات احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي؛ إحياءً للذكرى الـ35 لمعركة تحرير "طابا"، حيث يفتتح المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بالقرية ومنها افتتاح الملعب الخماسي ومكتب البريد ووضع حجر الأساس لبناء 60 منزلًا بدويًا، ذلك بحضور عدد من المسؤولين ولفيف من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

وتنطلق مراسم رفع العلم في صباح غد السبت.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد زار رأس النقب" بعد صدور قرار جمهوري بتبعية قرية رأس النقب فى منطقة وسط سيناء إلى محافظة جنوب سيناء، لوجود مطار بالقرية لخدمة الرحلات السياحية خاصة القادمة من أوروبا لزيارة مناطق طابا ونويبع ودهب.

وعقد المحافظ لقاء مع الأهالي استمع خلاله لمطالبهم ولبي المحافظ على الفور عدة مطالب هامة لأهالي القرية منها مبادرة تكافل وكرامة " بعد تغيير محل الإقامة وتحويله من شمال سيناء الي جنوب سيناء، وحفر بئر مياه، وذلك بعد مكالمة هاتفية لمحافظ جنوب سيناء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى التوجيه بإنشاء مكتب بريد، وشبكة الكهرباء، وتشغيل الوحدة الصحية، ودراسة إنشاء ١٠٠ منزلا بدويا، وسيارة إسعاف بالقرية.

ووزع المحافظ كميات من المواد الغذائية والبطاطين تشمل طنين مواد غذائية ٥٠٠ بطانية ٥٠٠ كيلو لحوم، كما وزع المحافظ رافقه محمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ملابس رياضية علي أبناء القرية عبارة عن ٥٠ تي شيرت، و٢٠ حذاء رياضي، و٣ كرات قدم، و كرة طائرة وشبكة كرة قدم ووعد المحافظ بإنشاء ملعب خماسي بالقرية لممارسة أبناء القرية للرياضة.

وتقع قرية "رأس النقب" على مساحة 1000 فدان، وتضم القرية مبنى تعليمي ابتدائي، وإعدادي، وفصلين للثانوي التجاري، ومجلس قروي، ويعيش بها نحو 300 أسرة ، ويتبع لها 3 تجمعات بدوية.

ويبلغ إجمالي البيوت البدوية هناك 73 بيتا بدويا، إضافة إلى 155 بيتا للأهالي، ويعمل معظم السكان بحرقة الرعي، وتعتمد على مياه الآبار، ويوجد بها محطة تغذية كهرباء النقب، والشيخ عيد سالم هو شيخ القرية الرسمي وهو شيخ قبيلة الأحيوات.