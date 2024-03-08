قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعد خطة لعملية برية محتملة في لبنان، وذلك في سياق التصعيد العسكري المستمر مع حزب الله منذ عدة أشهر.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن الجيش يعمل على وضع خطة لشن عملية برية داخل لبنان.

وفي سياق الاستعدادات لاحتمال وقوع حرب في الشمال، أسند الجيش مهمة إعداد عدة خطط محتملة لعملية برية في لبنان بمستويات متفاوتة للعميد موشيه تمير.

جدير بالذكر أن تمير كان المسؤول عن وضع خطة دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة، حيث طُلب منه "استخلاص الدروس من التصعيد العسكري في القطاع".