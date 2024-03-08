التصريح بدفن جثة كهربائي سقط من علو بأوسيم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة كهربائي سقط من أعلى عقار بأوسيم، عقب مناظرة جثته وورود تقرير من مفتش الصحة بفحص جثمانه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع كهربائي إثر سقوطه من علو عقب اختلال توازنه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.