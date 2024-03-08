شيخ مشايخ قبائل سيناء: مسار التنمية مستمر على قدم وساق

قال عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إنّ مسار التنمية في شمال سيناء مستمر على قدم وساق في جميع القطاعات، بالإضافة إلى أن شعب سيناء أصبح لديه وعي شامل ضد أفكار التطرف والإرهاب وتعاون مع القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

وأضاف الخرافين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن التنمية أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف ودورها كان عظيما في استقرار الأحوال في ربوع سيناء كافة.

وتابع شيخ مشايخ قبائل سيناء، أن سيناء أصبح فيها 5 محطات تحلية مياه كبرى، بالإضافة إلى الآبار الجوفية، مشيرا إلى مزارع الأسماك في شمال سيناء، بالإضافة إلى الأنفاق وغيرها من المشروعات التي تلبي متطلبات أهالي سيناء.