تظاهرات حاشدة في واشنطن دعمًا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف العدوان على غزة

خرج عدد كبير من المتظاهرين، اليوم الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعمين الشعب الفلسطيني في حربهم ضد الاحتلال.

وأغلق المتظاهرون الشوارع المؤدية إلى مبنى الكابيتول، حاملين أعلام فلسطينية، ولافتات تطالب بوقف العدوان ومنع تصدير الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي كان يتوجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونجرس الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي، اليوم، خلال خطابه في مبنى الكونجرس الأمريكي، أن الظروف في قطاع غزة "مفجعة"، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن بالإضافة إلى مليوني فلسطيني تحت القصف الإسرائيلي.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت دون توقف للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الأمريكي، على إن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية المدنيين الأبرياء في غزة، وعلى ضرورة وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

كما أضاف بايدن، أن المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تكون مجرد اعتبار ثانوي أو ورقة مساومة.

وقال جو بايدن، أن حل الدولتين هو أكبر ضمان حتى يحل السلام على الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، ويوقف الحرب ويمنع إطلاق النار بين الشعبين.