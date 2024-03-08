فلسطين.. قصف مدفعي على مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال، قامت بقصف مدفعي مكثف على مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفًَا مدفعيًا استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان في حي الزيتون بمدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ووصل، منذ قليل، شهيدين وعدة إصابات إلى مستشفى الشفاء بعد إطلاق الاحتلال الاسرائيلي النار على الفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات عند دوار النابلسي في قطاع غزة.

كما حاصرت الدبابات الإسرائيلية مئات المواطنين الفلسطينيين، أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية عند دوار النابلسي بالقطاع.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وتزايدت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 30717 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 72156 إصابة، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.