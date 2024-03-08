قوات الاحتلال تعتقل فلسطيني بعد مداهمة منزله في بلدة عوريف

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الأسير المحرر إبراهيم شحادة بعد مداهمة منزله في بلدة عوريف جنوب نابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية، ونشر الاحتلال الجنود في أماكن متفرقة من المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

ونفذ الاحتلال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عدة اقتحامات، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين في طولكرم، كما اقتحم بلدة دورا، جنوب الخليل.

وأمس الخميس، استشهد 9 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، إثر استهداف الاحتلال منزلي عائلتي خطاب والعطار في منطقة الحكر بدير البلح، وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني وإصابة العشرات أثناء انتظارهم المساعدات عند دوار النابلسي، وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.