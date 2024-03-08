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الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي كأس مصر| الخطيب يتوجه إلى السعودية لحضور مباراة الأهلي والزمالك

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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يسافر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى السعودية، اليوم الجمعة، لحضور مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك. 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف مساءً اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في مدينة الرياض بالسعودية، في نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

وكان محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي تلقى دعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لحضور نهائي كأس مصر، ولكن الخطيب تعرض لوعكة صحية خلال اليومين الماضيين حالت دون سفره مع بعثة الأهلي. 

ومن المنتظر أن يتوجه الخطيب إلى السعودية لدعم اللاعبين في فندق الإقامة وبعدها من مقصورة الملعب. 

محمود الخطيب الاهلي والزمالك نهائي كأس مصر