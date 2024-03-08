بموافقة المستشار عمر مروان.. «ياقوت» سفيرًا لوزارة العدل بـ«الوطني لاستخدامات أراضي الدولة»

الجمعة 08/مارس/2024 - 01:52 ص

استقبل السيد المستشار عمر مروان وزير العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق السابق لتقديم الشكر والتقدير على جهوده طوال فترة توليه رئاسة القطاع.



كما قدم سيادته التهنئة للدكتور ياقوت على ندبه للعمل بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء وحثه على تمثيل وزارة العدل خير تمثيل باعتباره سفيرًا لوزارة العدل.



وبدوره قام الدكتور جمال ياقوت بتوجيه الشكر للقاضي الجليل المستشار عمر مروان وزير العدل على الفترة التي عمل بها تحت رئاسته، مؤكدا أن الإنجازات التي حدثت وتحققت في منظومة الشهر العقاري من ميكنة وتطوير وسيارات متنقلة والتي يشهد بها الجميع لم تكن لتحدث لولا وجود سيادته على رأس وزارة العدل.



وأضاف «ياقوت» أن الفترة التى تولي فيها رئاسة القطاع على مدار أربع سنوات متصلة كانت من أهم الفترات التي مرت بها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهدت خلالها تطوير سواء على المستوى الانشائي والتقني أو على المستوى التشريعي وذلك بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ وكذا القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٢ بالشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة.



كما تقدم بالشكر لسيادته على السماح له والموافقة على الندب للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والذي يعد صرحا كبيرا ويقوم بدور هام واستراتيجي في منظومة الملكية العقارية واستقرارها في البلاد.



وفي نهاية اللقاء حث السيد المستشار عمر مروان وزير العدل الدكتور جمال ياقوت على استمراره في تميزه العلمي والإداري وأن يبدل كل ما في وسعه ويقدم كل ما لديه من مقترحات وأفكار من أجل خدمة ومساعدة مصلحة الشهر العقاري وتطوير المنظومة العقارية في مصر من خلال موقعه الجديد.