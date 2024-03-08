وزير الدفاع البولندي يعلن عدم إرسال قوات إلى كييف

أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أعلن أن بلاده لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا، وقال كوسينياك لن تذهب قواتنا إلى أوكرانيا، لكن سوف نقوم بدعم كييف وننقل إليها الأسلحة.

وفي وقت سابق، أعلن وزيرالدفاع البريطاني جرانت شابس، أن بلاده سوف تقوم بتزويد أوكرانيا بـ عشرة آلاف طائرة مسيرة، قال ذلك خلال زيارة له إلى كييف.

كما أضاف، أن بريطانيا تلتزم بتسليح كييف بأحدث الطائرات المسيرة ، التي يتم توفيرها في بريطانيا، فتلك الطائرات تخرج من شركات التصنيع مباشرة إلى خط المواجهة.