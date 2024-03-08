المقاومة الفلسطينية تطلق النار تجاه قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار باتجاه قوات الاحتلال في منطقة المرج بمدينة قلقيلية خلال انتشار جنود الاحتلال داخل المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية بعدد كبير من الجنود والآليات العسكرية، ونشر الاحتلال الجنود في أماكن متفرقة من المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

ونفذ الاحتلال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عدة اقتحامات، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين في طولكرم، كما اقتحم بلدة دورا، جنوب الخليل.