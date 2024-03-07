إجراء عاجل من محافظ الإسكندرية بعد إيقاف قطار أبوقير لتنفيذ مشروع المترو

اتخذت محافظة الإسكندرية، حزمة من الإجراءات العاجلة بعد رصد بعض شكاوى المواطنين والتي تتعلق بعدم كفاية سيارات النقل البديلة وعدم التزام سائقيها بخطوط السير المقررة لها- واستغلال سائقي الميكروباص للزحام في تجزئة المسافات، وذلك بالتزامن مع بدء إيقاف قطار (أبوقير/ الإسكندرية) اعتبارًا من أول مارس الجاري لتنفيذ مشروع المترو عالي الكثافة.

وأفاد بيان محافظة الإسكندرية اليوم، بأنه تم عقد اجتماع عاجل اليوم بديوان محافظة الإسكندرية بحضور ممثلي أجهزة وزارة النقل (جهاز تنظيم النقل البري_الهيئة القومية للأنفاق) والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة_لمواجهة أي طارئ يحدث أثناء مراحل تنفيذ المشروع.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع اوصى بالتزام جهاز تنظيم النقل البري (التابع لوزارة النقل) بتشغيل العدد الكامل للأتوبيسات المقرر سلفًا وهو ۲۰۰ أتوبيس استكمالًا للعدد الفعلي الحالي وهو ١٣٦ أتوبيس في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٤/١، وجهاز النقل البري معني بمباشرة مسئولياته المقررة سلفًا والإشراف المباشر على تنفيذ التزاماته.

وتشكيل لجنة دائمة اعتبارًا من يوم السبت ٢٠٢٤/٣/٩ لمتابعة تنفيذها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مخالفة وسائل النقل الجماعي (التابعة للجهاز) للمسارات المقررة لها وعدم تجزئة المسافات أو تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية.

وتؤكد محافظة الإسكندرية على التنسيق الدائم مع جهاز تنظيم النقل البري لمواجهة كافة المشكلات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.

كما تؤكد على قيام الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأي عقبات تواجه المواطنين والعمل على تذليلها.