مياه الأقصر تتسلم السيارة الأولى من نوعها لمواجهة الأزمات والكوارث.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنه تم توريد واستلام سيارة شفاط فاكيوم سعة ١٠ متر مكعب، بهدف زيادة إمكانيات الشركة لمواجهة الأزمات والكوارث.

جاء ذلك في إطار دعم القدرات وتطوير الأداء بالمعدات والعربات الجديدة، وتماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الكوارث والأزمات وبتوجيهات ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبتعليمات وإشراف اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

جدير بالذكر أنها تعتبر أول معده من نوعها بمحافظة الأقصر، ومن عدد ٧ معدات جديدة جارى توريدها تباعاً وتشمل ( ٢ شفاط سعة ١٠ متر مكعب، ٣ نافورة لإزالة الرواسب، ٢ كسح ٤ متر مكعب )، وتتميز السيارات بقدرتها على تطهير شبكات الإنحدار وبيارات محطات الرفع، والعمل فى حالات السيول والأزمات والكوارث.

تم الإستلام بمتابعة مهندس محمد فوزي مدير عام الصرف الصحي والعميد أحمد الشنهورى مدير عام الصيانة والإصلاح.

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