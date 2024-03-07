التحالف الوطني الأهلي ينظم أكبر مسابقة لحفظة القرآن في الفيوم



ينظم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم، ومؤسسة جمال الجارحي الخيرية، مسابقة لحفظة القرآن الكريم، تضم كل قري ونجوع واحياء المحافظة .

تنقسم المسابقة، إلى ثلاثة أقسام، الاول لحفظة 10آجزاء من القرآن ، والثاني لحفظة 20 جزء، والثالث لحفظة القرآن الكريم كاملا، مع إجادة التلاوة بالاحكام .



يحصل الفائزون بالمراكز الاولي، علي جوائز نقدية ، كما يحصل كل متسابق مشارك في المسابقة، علي شهادة تقدير، ويتم تكريم المتسابقين في المبادرات، والمسابقات المحلية، ويتاح لهم حضور الاحتفالية الختامية.

في نفس السياق، أعلنت أمانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة جمال الجارحي الخيرية برنامج أنشطة شهر رمضان المعظم، وتتضمن تقديم مليون وجبة مطهية طازحة للأسر الأولي بالرعاية بقري ومدن الفيوم، وإقامة مسابقة لحفظة القران الكريم علي مستوي المراكز الإدارية للمحافظة، ودورة في كرة القدم تقدم جوائز مالية للفريق الفائز، كما يضم برنامج أنشطة التخلف الوطني، تنظيم صالون ثقافي طوال أيام الشهر المعظم، وملتقي للنوابغ في كل الفنون والأنشطة ودعم الموهوبين .

يذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، يتكون من 34 كيانا خدميا" الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى يضم 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة".

وللنخالف الوطني للعمل الاهلي التنموي 27 أمانة في 27 محافظة منها علي سبيل المثال "62 جمعية في محافظة الوادي الجديد، 18 جمعية في محافظة شمال سيناء، 34 جمعية في مخافظة جنوب سيناء".

أيضا التحالف له 325 مقرا اداري، وتحت رعايته 1200 مدرسة تعليم مجتمعي، داخل 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين في كل المخافظات، تمتلكها الجمعيات القاعدية التي يبلغ عددها 30 ألف جمعية .