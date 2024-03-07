سكرتير عام البحيرة يبحث مع وفد من كوريا الجنوبية تطوير مصانع إعادة تدوير المخلفات

إلتقى اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، بمكتبة بالديوان العام، وفداً من الاستشاريين من دولة كوريا الجنوبية، لبحث تطوير وإنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات بحضور ممثلي الجهات المعنية، فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفى ضوء توقيع مذكرة التفاهم فى مجال التنمية المحلية فى أكتوبر 2022 والتي تضمنت بندا هاما حول تطوير منظومة المخلفات.

رحب السكرتير العام بالوفد الكوري الجنوبي على أرض محافظة البحيرة، مؤكداً لهم عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، واشار إلي حرص كافة أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعميق الإستفادة من العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، ونقل تجارب تطوير وتنمية قدرات البنية التحتية وتوطينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أوضح شوقي أن محافظة البحيرة، تعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة بالإضافة إلي التعداد السكاني الكبير والتنوع الهائل الذي تتمتع به، فضلاً عن وجود المناطق الصناعية والعديد من المشروعات الصناعية والتجارية والتي تعكس الحاجة إلي تحديث وتطوير مستمر فى مجال تدوير المخلفات، وذلك للحفاظ علي البيئة وحماية صحة المواطنين والمظهر الحضاري للمحافظة، مشيراً إلي أن هناك مواقع مقترحة ومؤهلة لاقامة مصانع جديدة بنطاق دمنهور وكفر الدوار والدلنجات.

وقام الوفد بجولة تفقدية لمصانع تدوير القمامة بمراكز كوم حمادة، حوش عيسى وإدكو، كما تم زيارة بعض المواقع المقترحة لإقامة مصانع تدوير جديدة عليها، حيث أنه من المستهدف تحديث المصانع القائمة من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة بطاقة تشغيل 5 آلاف طن / يوم، وإنشاء مصانع جديدة لتغطية احتياجات المحافظة فى هذا القطاع.