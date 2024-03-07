وزير الشباب يشهد إطلاق أكبر مسابقة رياضية ثقافية دينية خلال شهر رمضان

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إطلاق أكبر مسابقة رياضية ثقافية دينية خلال شهر رمضان الكريم، والتي تُنظمها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

تهدف المسابقة إلى إكساب المواطنين أكبر قدر ممكن من المعلومات الرياضية والثقافية والدينية خلال شهر رمضان المعظم ، وكذا استغلال نجاح مبادرة " دراجتك.. صحتك " فى الترويج للانشطة والفعاليات الرياضية المختلفة.



تُعلن أسئلة المسابقة علي الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة - مصر” تحت عنوان :30 عجلة × 30 يوم.



ويتم طرح سؤال يومياً فى تمام الساعة العاشرة مساءً على Facebook «وزارة الشباب والرياضة - مصر» ويمتد زمن الإجابة حتى منتصف الليل ، ويتم إختيار الفائز يومياً عن طريق القرعة من بين الإجابات الصحيحة.



يتم الاعلان عن الفائز بالدراجة قبل طرح السؤال فى اليوم التالى ، ويتم تسليم الدراجات للفائزين فى نهاية الشهر الكريم.