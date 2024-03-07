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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزير الشباب يشهد إطلاق أكبر مسابقة رياضية ثقافية دينية خلال شهر رمضان

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إطلاق أكبر مسابقة رياضية ثقافية دينية خلال شهر  رمضان الكريم، والتي تُنظمها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

تهدف المسابقة إلى إكساب المواطنين أكبر قدر ممكن من المعلومات الرياضية والثقافية والدينية خلال شهر رمضان المعظم ، وكذا استغلال نجاح مبادرة " دراجتك.. صحتك " فى الترويج للانشطة والفعاليات الرياضية المختلفة.


تُعلن أسئلة المسابقة علي الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة - مصر” تحت عنوان :30 عجلة × 30 يوم.


ويتم طرح سؤال يومياً فى تمام الساعة العاشرة مساءً على Facebook «وزارة الشباب والرياضة - مصر» ويمتد زمن الإجابة حتى منتصف الليل ، ويتم إختيار الفائز يومياً عن طريق القرعة من بين الإجابات الصحيحة.


يتم الاعلان عن الفائز بالدراجة قبل طرح السؤال فى اليوم التالى ،  ويتم تسليم الدراجات للفائزين فى نهاية الشهر الكريم.

 

مبادرة دراجتك وزير الشباب والرياضة مسابقة رياضية شهر رمضان الكريم احمد محمدي