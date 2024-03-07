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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"مياه الفيوم".. ندوة لتوعية وتدريب العاملين بمحطة صرف قحافة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ضرورة رفع الوعي لدى جميع العاملين بالشركة بإتباع اشتراطات وقواعد السلامة والصحة المهنية والالتزام بتطبيقها في كافة مواقع العمل بالشركة من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم كونهم أحد الركائز الأساسية في عملية الإنتاج. 

جاء ذلك خلال ندوة التوعية التي ألقاها العقيد محمد كمال مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة واستعرض خلالها مفهوم واشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الحرائق والتعامل مع تسريب غاز الكلور وكيفية التعامل مع الاماكن المغلقة والضيقة والغازات السامة وتعريف العاملين بمدلولات العلامات الإرشادية والتحذيرية.

 

كما نفذ العاملين بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية تدريبات عملية حول تلك المفاهيم

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مياه الفيوم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب بالفيوم ندوة توعية وتدريب عملي للعاملين بمحطة معالجة صرف صحي قحافة محطة صرف صحي قحافة شركة مياه الشرب بالفيوم