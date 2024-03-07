ads
الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعادل سلبي بين فيوتشر وزد في الدوري الممتاز

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة فريق فيوتشر أمام زد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

خاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي ، محمد صادق ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف 
التعادل رفع رصيد فريق زد للنقطة 22 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، فيما ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 16 في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب الدوري.

فيوتشر مسابقة الدورى الممتاز أحمد عاطف أيمن مصطفى