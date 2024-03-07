تعادل سلبي بين فيوتشر وزد في الدوري الممتاز

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة فريق فيوتشر أمام زد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

خاض فيوتشر لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي ، محمد صادق ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

التعادل رفع رصيد فريق زد للنقطة 22 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، فيما ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 16 في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب الدوري.