سلطنة عمان تدين قرار الاحتلال بالمصادقة على بناء وحدات استيطانية

أعربت سلطنة عمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن إدانتها لقرار الاحتلال الإسرائيلي" بالمصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واستهتارًا بحقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها له المجتمع الدولي شرعًا وقانونًا.

وشددت السلطنة على ضرورة التحرك الفوري لردع ومحاسبة إسرائيل على هذه الإجراءات غير القانونية واللامشروعة، والعمل على تفكيك المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

كما جددت عمان موقفها الداعي لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على سياستها الإبادية والتنكيلية والحصارية والتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في تطبيق معايير وقف العدوان واستعادة الأمن والسلم وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.