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الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

ردود أفعال إيجابية بعد طرح أغنية "بابا جه" لأكرم حسني

أكرم حسني
أكرم حسني
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ردود أفعال إيجابية حصدتها أغنية "بابا جه" للنجم أكرم حسني، والتي طرحها تشويقًا لمسلسله "بابا جه" والمقرر إطلاقه في موسم رمضان 2024، على قنوات dmc ومنصتي Watch It وشاهد.

 

ومن بين تعليقات الجمهور حول الأغنية "خفّة دمه تحفة، وأفكاره حلوة، وشخص طيب وعفوي جدًا، ده اللي ربنا مديله قبول ومحبة عند الناس" وعلّق آخرون "مسلسلاته ديمًا لذيذة ومختلفة"، "من حلويات ومفرفشات ومنعنشات رمضان"، "كالعادة إبداع وبهجة وخفة دم وجمال وحلاوة مفيش كده".

أغنية بابا جه من غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران ، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

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أكرم حسني موسم رمضان 2024 بابا جه