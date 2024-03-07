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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دورة الألعاب الأفريقية.. منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة يتأهل لنهائي الفرق

منتخب مصر لتنس الطاولة
منتخب مصر لتنس الطاولة
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تأهل المنتخب المصري للسيدات لتنس الطاولة إلى الدور النهائي من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري .

استطاع منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات للفرق التأهل إلى النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب تونس بنتيجة 3/0 في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للسيدات مع نظيره منتخب نيجيريا في الدور النهائي من البطولة غدًا الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

كان قد تأهل منتخب السيدات إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/0 في ربع النهائي.

وحققت مصر 4 ميداليات متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية بغانا حتى الآن في تنس الطاولة، حيث حققت هنا جودة ذهبية بجانب فضية لدينا مشرف، وحقق عمر عصر ذهبية، بجانب محمد البيلي ميدالية برونزية.

منتخب مصر منتخب مصر لتنس الطاولة