مروان باندا يقود فريق البنك الأهلي 2007 للفوز على المجد السكندري

تمكن فريق البنك الاهلي مواليد 2007 من تحقيق فوز مهم علي نظيره فريق المجد السكندرى بهدفين مقابل هدف من الجولة السادسة بالدور الثاني من بطولة دوري الجمهورية.

بتلك النتيجة يصل ابناء البنك الي النقطة 39 تحت قيادة مدربة المخضرم تامر جبر الذي حقق الفوز في 5 مباريات متواصلة في الدور الثاني من بطولة الجمهورية.

وتألق الحارس مروان (باندا) في مباراة اليوم امام المجد السكندري، بعد ان تصدي لعدة كرات محققة ليحصد لقب الحارس الافضل في بطولة الجمهورية مواليد 2007.

ونال حارس البنك اشادة الجهاز الفني بالكامل وعلي رأسهم الكابتن تامر جبر المدير الفني وخالد الحناوى مدرب حراس الفريق.

ويواصل اسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 جولاته بمتابعة فرق 2007 استعدادا لضم المجموعة الافضل من بينهم استعدادا لخوض المعسكر الاول لمنتخب مصر للشباب.



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